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Общество

Сергей Макарченко о капремонте домов: Очень много проблем с собственниками

«Очень много проблем с собственниками», - заявил руководитель регионального оператора – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области Сергей Макарченко на пресс-конференции 14 марта.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он отметил, что в некоторых случаях с собственниками квартир не удаётся договориться о замене внутренних коммуникаций. «В таких случаях оставляем кусок стали или трубы или просто целые стояки не ремонтируем», - сказал Сергей Макарченко.

Он также сообщил, что на текущий год уже составлены 94% договоров о проведении капремонта. «Это очень хороший результат», - подчеркнул спикер. Он добавил, что на весну с прошлого года перешли все ремонты фасадов домов.

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