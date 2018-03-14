Сергей Макарченко о капремонте домов: Очень много проблем с собственниками

11:41, 14 марта 2018, ПАИ

«Очень много проблем с собственниками», - заявил руководитель регионального оператора – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области Сергей Макарченко на пресс-конференции 14 марта.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он отметил, что в некоторых случаях с собственниками квартир не удаётся договориться о замене внутренних коммуникаций. «В таких случаях оставляем кусок стали или трубы или просто целые стояки не ремонтируем», - сказал Сергей Макарченко.

Он также сообщил, что на текущий год уже составлены 94% договоров о проведении капремонта. «Это очень хороший результат», - подчеркнул спикер. Он добавил, что на весну с прошлого года перешли все ремонты фасадов домов.