Похитителей цветмета из Куньи отправят под суд
Похитителей цветного металла из посёлка Кунья отправят под суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в ночь на 27 декабря 2017 года в Кунье двое безработных приятелей 21 года и 24 лет на автомобиле «Ауди» проезжали мимо пилорамы и решили проникнуть на предприятие, чтобы похитить лом цветного металла. На территории пилорамы молодые люди обнаружили электродвигатель, который демонтировали при помощи имевшегося при себе инструмента, отсоединив статор с медной обмоткой. Похищенное погрузили на заднее сиденье иномарки, вывезли и спрятали.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Теперь свой вердикт вынесет суд.