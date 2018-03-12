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Похитителей цветмета из Куньи отправят под суд

Похитителей цветного металла из посёлка Кунья отправят под суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 27 декабря 2017 года в Кунье двое безработных приятелей 21 года и 24 лет на автомобиле «Ауди» проезжали мимо пилорамы и решили проникнуть на  предприятие, чтобы похитить лом цветного металла. На территории пилорамы молодые люди обнаружили  электродвигатель, который демонтировали при помощи имевшегося  при себе  инструмента, отсоединив статор с медной обмоткой. Похищенное погрузили на заднее сиденье иномарки, вывезли и спрятали.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Теперь свой вердикт вынесет суд.

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