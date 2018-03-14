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Общество

К 1 мая в Псковской области будут составлены списки присяжных в районных судах

К 1 мая в Псковской области будут составлены списки присяжных заседателей в районных судах. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, с 1 июня дела в районных судах будут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Валерий Кондратьев отметил, что через эти инстанции проходит большинство гражданских и других дел, которые рассматриваются по существу, а все вышестоящие суды обычно пересматривают решения по жалобам. Поэтому упор делается именно на районные суды.

В течение 2017 года в Псковской области и других регионах проведена подготовка к введению новшества, подготовлены залы. Муниципальные образования на данный момент занимают составлением списков кандидатов в присяжные. Валерий Кондратьев добавил, что областной суд определил примерное количество лиц, которое необходимо в каждом районе, врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову направлено представление, в Псковское областное Собрание депутатов -  ходатайство.

Валерий Кондратьев отметил, что было много различных нововведений. Важным шагом явилось создание единого Верховного Суда, создана единая система. По его словам, это потребовало продолжения работы в единой судебной системе, создать самостоятельные апелляционные и кассационные суды.

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