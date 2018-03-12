Угонщика поймали в Новоржевском районе

12:44, 14 марта 2018, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Новоржевскому району задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ночь на 13 марта из гаража у дома в деревне Булохово Новоржевского района совершен угон автомашины ВАЗ-21063. Позднее легковушку стражи порядка обнаружили в поле у деревни Орша.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность молодого человека, подозреваемого в совершении угона. Им оказался безработный 21-летний житель Новоржевского района. Подозреваемый, угнав машину, во время движения не справился с управлением. В итоге, бросил ВАЗ и ушел домой пешком. В настоящее время проводится проверка.