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Угонщика поймали в Новоржевском районе

Сотрудники отделения полиции по Новоржевскому району задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ночь на  13 марта из гаража у дома в деревне Булохово Новоржевского района совершен угон автомашины ВАЗ-21063. Позднее легковушку стражи порядка обнаружили в поле у деревни Орша.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские  установили личность  молодого человека, подозреваемого в совершении угона. Им оказался  безработный  21-летний житель Новоржевского  района. Подозреваемый, угнав машину, во время движения не справился с управлением. В итоге, бросил ВАЗ и ушел домой пешком. В настоящее время проводится проверка.

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