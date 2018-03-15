Юлия Четвергова: Опрос порховичей о судьбе полигона ТБО даёт возможность исправить ситуацию

11:21, 15 марта 2018, ПАИ

Инициатива по проведению в Порховском районе опроса о судьбе полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципалитета «полезная», так как дает возможность «исправить ситуацию». Об этом заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации представитель «инициативной группы» жителей Порховского района, учитель средней общеобразовательной школы № 1 города Порхова Юлия Четвергова.

По ее мнению, «нагрузка» на Порховский район полигон ТБО «будет однозначно», но «нужно сделать её наименьшей и с перспективами для муниципалитета». «Нельзя повторить историю города Пскова», - сказала она.

Напомним, с идеей проведения опроса выступил врио губернатора региона Михаил Ведерников 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО. Инициатива была поддержана региональным отделением ОНФ.

По словам Юлии Четверговой, инициативная группа еще согласовывает формулировки вопросов, предложенных для включения в анкету. Кроме того, активисты волнуются, что в анкетировании смогут принять участие жители других муниципалитетов.