381 нарушение криминальной статистики выявила Печорская прокуратура в 2017 году

12:57, 14 марта 2018, ПАИ

По итогам проведенных в правоохранительных органах проверок прокуратура Печорского района выявила 381 нарушение уголовно-правовой статистики за 2017 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, в целях устранения нарушений закона были внесены 11 актов реагирования.

Таким образом, прокуратуре района удалось предотвратить 381 случай искажения данных официальной статистики о преступлении и лице, его совершившем, в том числе сведений о квалификации, экономической направленности содеянного, подразделениях, службах, органах, выявивших преступления, совершении преступлении в общественных местах, включая улицу, лицами, ранее совершившими преступления, ранее судимыми, в том числе с рецидивом, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, размере причиненного и возмещенного ущерба.

«В результате принятых мер, прокуратура Печорского района предотвратила искажение показателей государственной статистической отчетности, и тем самым максимально обеспечила достоверность криминальной статистики по району за 2017 год», - отметили в надзорном ведомстве.