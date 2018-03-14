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До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта

15 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит -3…-8 градуса, днем 0…-5.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 4-9 м/сек. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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