Медный кабель и фонарь украл великолучанин из строительного вагончика
В ночь на 12 марта в Великих Луках из строительного вагончика по улице Щорса неизвестный сорвал замок на двери и украл медный кабель и фонарь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, причиненный ущерб составил около 8 тыс. рублей.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался безработный, ранее судимый за кражу 37-летний мужчина. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.