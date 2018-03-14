0
15:37
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
15:15
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14:02
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
13:44
Псковский Крым
12:49
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
12:46
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
12:12
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Еще новости
Общество

Медный кабель и фонарь украл великолучанин из строительного вагончика

В ночь на 12 марта в Великих Луках из строительного вагончика по улице Щорса неизвестный сорвал замок на двери и украл медный кабель и фонарь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, причиненный ущерб составил около 8 тыс. рублей.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался безработный, ранее судимый за кражу 37-летний мужчина. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
14 марта 2018
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14 марта 2018
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
14 марта 2018
В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя
14 марта 2018
Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя 1
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
14 марта 2018
Псковичи могут продать свой старый автомобиль в автосалоне «Прагматика»
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
14 марта 2018
Пирожные и торты с зеркальной глазурью представит на выставке «Свадьба EXPO» домашняя кондитерская «Кулина»
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов
14 марта 2018
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по решению проблем садоводов 1
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»
14 марта 2018
Фотограф Александр Сидоренко разыграет сертификат на первую летнюю фотосессию на выставке «Свадьба EXPO’2018»

Идет загрузка...