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Общество

18% дел в прошлом году псковские суды закрыли в связи с примирением сторон

В прошлом году 18% дел суды Псковской области прекратили в связи с раскаянием виновного или примирением сторон. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Кондратьева, Верховный суд РФ настаивает на том, что необходимо уменьшить количество дел небольшой и средней тяжести, когда в процессе рассмотрения в суде происходит примирение сторон, поскольку это можно было сделать на стадии следствия.

«Верховный Суд считает, что в первую очередь нужно рассматривать тяжкие и особо тяжкие дела», - добавил Валерий Кондратьев.

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