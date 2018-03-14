18% дел в прошлом году псковские суды закрыли в связи с примирением сторон

12:21, 14 марта 2018, ПАИ

В прошлом году 18% дел суды Псковской области прекратили в связи с раскаянием виновного или примирением сторон. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Кондратьева, Верховный суд РФ настаивает на том, что необходимо уменьшить количество дел небольшой и средней тяжести, когда в процессе рассмотрения в суде происходит примирение сторон, поскольку это можно было сделать на стадии следствия.

«Верховный Суд считает, что в первую очередь нужно рассматривать тяжкие и особо тяжкие дела», - добавил Валерий Кондратьев.