На встречу с петербургскими онкологами-маммологами приглашает поликлиника №3 жителей Пскова
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает жителей Пскова на встречу с врачами онкологами-маммологами Санкт-Петербургского Института онкологии имени Петрова. Она состоится 15 марта в 16:00 в конференц-зале поликлиники № 3 (Псков, улица Индустриальная, 8, 4 этаж, кабинет 69).
Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, встреча будет посвящена обсуждению темы заболеваний молочных желез и пройдет в формате «вопросы-ответы».
Справки по телефону: 53-49-42.