Псковский Крым

13:44, 14 марта 2018, ПАИ

18 марта в нашей стране будут широко отмечать четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В преддверии этой даты в Государственном архиве Псковской области открылась выставка под названием «Общая история: Крым и Псковская губерния». Специально для Псковского агентства информации директор архива Валерий Кузьмин подготовил публикацию, рассказывающую о наиболее интересных страницах многовековых связей между нашими регионами, и проиллюстрировал их уникальными документами, отобранными для выставки.

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Многочисленные конфликты России и Турции и столкновения стран в XVIII столетии сделали Крым стратегической территорией. В результате Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Россия установила контроль над Керченским проливом, а Турция потеряла право вмешиваться во внутренние дела населения Крымского полуострова. Однако нельзя было всерьез полагать, что турецкая сторона откажется от притязаний на Крым. Интересы России требовали безопасного выхода в Черное море, чего нельзя было добиться без контроля над этой территорией. Конфликты продолжались. И в 1783 году Екатерина II подписала манифест о принятии Крымского полуострова в состав Российской империи. Турция признала права России на Крым в декабре 1783 года.

Все важные поручения, связанные с Крымом, Екатерина II отдала Григорию Потемкину. Григорий Александрович, создатель Черноморского флота, в том числе, должен был заботиться о государственном строительстве на территории полуострова, и, говоря современным языком, курировать строительство порта-крепости - Севастополя.

Кстати, мало кто знает, но Потемкин был связан с Псковской землей. Как и любого уважаемого петербуржца у него было небольшое земельное владение под Псковом.

В общем, территория Крымского полуострова получила в составе Российской империи название Таврической губернии.

С этих пор Крым стал землей, развитием которой на протяжении нескольких столетий занималось российское государство. К началу XX века Крым по другому и не воспринимался: это было знаковое место для отдыха, а описание и задания по географии, связанные с Крымом включались в школьные учебники. Например, в учебнике 1911 года «География Российской Империи. С географическими картами и рисунками в тексте» было задание начертить Крымский полуостров и Крымские горы.



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области











Псковичи в истории Крыма

На Псковщине в разные эпохи рождались люди, дальнейшая судьба которых оказалась связана с Крымом.

Иван Логинович Голенищев-Кутузов (1729–1802), представитель многочисленного семейства Кутузовых. Родился в Псковской губернии. С 1762 являлся главным директором Морского кадетского корпуса. Своими трудами внес значительный вклад в постановку военно-морского образования и подготовку офицерских кадров. Он являлся составителем Атласа Черного моря и автор ряда учебников.

Семейное древо Голенищевых-Кутузовых наглядно показывает, насколько большой была семья.

Безусловно всем известен герой войны 1812 года Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745–1813), генерал-фельдмаршал, один из основоположников русского военного искусства. Также все знают о том, что он происходил из семьи псковских дворян. Однако уже мало кому известно, что свой легендарный образ генерала с черной повязкой на глазу он получил в Крыму во время Русско-турецкого противостояния после серьезного ранения. В 1787 году Кутузов стал генерал-губернатором Крыма.

Петр Павлович Арбузов, подполковник. В 1854 получил орден Святого Владимира 4 степени за участие в обороне Севастополя во время Крымской войны (1853-1856).

Псковичи отличились не только на военном поприще, но и на ниве государственного управления. Уроженец Порховского уезда Андрей Михайлович Бороздин (1765–1838), генерал-лейтенант, в 1807–1816 руководил территорией Крымского полуострова в должности гражданского губернатора.

Павел Алексеевич Зеленой (1833-1912), уроженец Псковской губернии, адмирал флота и государственный деятель. Окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и служил на Балтийском флоте. В составе дипломатической миссии на фрегате «Паллада» совершил кругосветное плавание. Участвовал в боях Крымской войны. В период русско-турецкой войны (1877 – 1878) был начальником отряда судов, назначенных для защиты минных заграждений в черноморских водах. С 1882 – таганрогский, а с 1885 – одесский градоначальник.

Есть среди псковских моряков и знаковые фигуры, связанные с Крымом. Федот Алексеевич Клокачев (1732-1783), родившийся в Великолукском уезде

был первым командиром Черноморского флота (с мая 1783 главнокомандующий флотом Черноморского и Азовского морей), основатель Севастопольского порта, первый кавалер ордена святого Георгия среди русских моряков.

Николай Николаевич Назимов (1794-1854), вице-адмирал, новоржевский помещик. С началом Крымской войны ему было поручено заведовать набором морского ополчения.

Крымская война и Псковская губерния

Кое-что уже звучало о Крымской войне (1853-1856). Если сказать в нескольких словах об этом конфликте, то историки его еще называют Нулевая Мировая война. Это связано с тем, что в ней приняло участие Россия, Франция, Британия, Турция, а боевые действия проходили в Крыму, на Кавказе, Балтийском море и даже на Дальнем Востоке. Причиной войны стала борьба за влияние в Черном море. Трагическая репетиция глобального мирового конфликта.

Псковская губерния не осталась в стороне от военный событий.

Псковичи жертвовали средства на нужды армии, собирали пожертвования в пользу раненных и семей моряков. 3 августа 1855 г. в Псковской губернии начался сбор государственного ополчения.

Сборные пункты были организованы в Пскове, Острове, Опочке, Великих луках, Холме и Порхове. Всего в дружину следовало набрать несколько тысяч человек.

В губернии были сформированы шесть дружин, куда было зачислено около 6800 ратников. Начальником ополчения был назначен князь М. А. Дондуков-Корсаков.

Обмундирование ополченцев должно было выглядеть следующим образом: длинные шинели, которые использовались в стрелковых полках. 28 сентября 1855 г.



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Тогда же по решению военного министра для государственного ополчения были введены погоны.

В Псков из центра направлялись разработки тульских оружейников - нарезные ружья. Как раз в 1856 году такое оружие получило название «винтовка».

Проходили и теоретические занятия. На этих кадрах можно увидеть схематические изображения по чистке ружья, линии прицеливания и мишени из «Наставления для обучения стрельбе в цель и сбережения оружия», изображение ящика для укладки патрона и кремния, чертеж ящика для перевозки патронов при дружинах государственного ополчения из «Наставления о постройке патронных ящиков для дружин государственного подвижного ополчения».

Дружины псковского ополчения должны были выступить в поход против неприятеля в 1856 году, однако в боевых действиях принять участия не успели. 19 марта 1856 года император Александр II издал манифест о прекращении войны. Несмотря на то, что псковское ополчение не участвовало в Крымской войне 1853-1856 годов, но дружинники показали свое желание и способность защитить свою Родину.

Император 18 апреля 1856 года издал приказ, согласно которому, было объявлено «монаршее благоволение» начальнику ополчения Псковской губернии, псковскому губернатору, псковскому губернскому предводителю дворянства, Псковскому губернскому комитету ополчения за сбор и снаряжение ополчения.



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области





Следует отметить, что псковские священники также приняли участие в событиях Крымской войны. Некоторые из них удостоились высокой награды - награждению бронзовыми наперстными крестами на Владимирской ленте.

Впрочем, не только война связывает наши регионы. Псковичам не были чуждо созидание. Наши предки принимали участие в благотворительной работе.

В 1829 году начался сбор средств на строительство памятника в Херсонесе, на том месте, где как предполагалось, произошло крещение Владимира в 988 году.

Псковичи откликнулись на призыв и жертвовали деньги, которые с определенной периодичность направлялись в Таврическую губернию.

Сразу после Крымской войны начался сбор пожертвований на строительство храма Святого Николая в Севастополе на месте кладбища погибших воинов. Документы свидетельствуют о том, что на эти цели поступали пожертвования из разных уголков Псковской губернии.

В 1903 году по церковной линии был начат сбор пожертвований на устройство памятников на месте Севастопольской обороны - знакового события Крымской войны. Мероприятия, начатые к 50-летию начала военного конфликта и героической обороны Севастополя также нашли отклик среди Псковичей.

Кстати, говоря о церковных деятелях, в заключении нельзя не упомянуть о таком факте. В 1885 году в Псков был назначен новый епископ. И был он назначен как раз из Крыма. В архиве хранится послужной список епископа Таврического и Симферопольского Гермогена, которого определили на дальнейшую службу в Псковскую епархию.



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области











К моменту назначения ему было 64 года. Он имел много наград: ордена Святого Владимира и Святой Анны, крест и бронзовую медаль за события Крымской войны.

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Стоит сказать, что в архивах хранятся документы, которые свидетельствуют о связях Крыма и Псковщины в разные периоды времени. Однако большую часть из них еще никто не открывал и не исследовал. Так что не исключено, что нас еще ждут новые, интересные открытия.