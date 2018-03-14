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Общество

Псковский Крым

18 марта в нашей стране будут широко отмечать четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В преддверии этой даты в Государственном архиве Псковской области открылась выставка под названием «Общая история: Крым и Псковская губерния». Специально для Псковского агентства информации директор архива Валерий Кузьмин подготовил публикацию, рассказывающую о наиболее интересных страницах многовековых связей между нашими регионами, и проиллюстрировал их уникальными документами, отобранными для выставки.

* * *

Многочисленные конфликты России и Турции и столкновения стран в XVIII столетии сделали Крым стратегической территорией. В результате Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Россия установила контроль над Керченским проливом, а Турция потеряла право вмешиваться во внутренние дела населения Крымского полуострова. Однако нельзя было всерьез полагать, что турецкая сторона откажется от притязаний на Крым. Интересы России требовали безопасного выхода в Черное море, чего нельзя было добиться без контроля над этой территорией. Конфликты продолжались. И в 1783 году Екатерина II подписала манифест о принятии Крымского полуострова в состав Российской империи. Турция признала права России на Крым в декабре 1783 года.

Екатерина II

Манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». 8 апреля 1783 г. // Полное собрание законов российской империи. Т. XXII.

Все важные поручения, связанные с Крымом, Екатерина II отдала Григорию Потемкину. Григорий Александрович, создатель Черноморского флота, в том числе, должен был заботиться о государственном строительстве на территории полуострова, и, говоря современным языком, курировать строительство порта-крепости - Севастополя.

Г. А. Потемкин

Кстати, мало кто знает, но Потемкин был связан с Псковской землей. Как и любого уважаемого петербуржца у него было небольшое земельное владение под Псковом.

План деревни Олуховой Псковского уезда Псковской губернии, владений князя Григория Александровича Потемкина. 30 июня 1781 г. ГАПО. Ф. 38. Оп. 6. Д. 613. Л. 1.

В общем, территория Крымского полуострова получила в составе Российской империи название Таврической губернии.

5. Карта Таврической губернии. 1822 г. // Атлас Российской империи

С этих пор Крым стал землей, развитием которой на протяжении нескольких столетий занималось российское государство. К началу XX века Крым по другому и не воспринимался: это было знаковое место для отдыха, а описание и задания по географии, связанные с Крымом включались в школьные учебники. Например, в учебнике 1911 года «География Российской Империи. С географическими картами и рисунками в тексте» было задание начертить Крымский полуостров и Крымские горы.

  • Сведения о географическом положении Крымского полуострова, городах Таврической губернии с заданиями для учащихся городских и уездных училищ из учебника А. Баранова.
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Сведения о географическом положении Крымского полуострова, городах Таврической губернии с заданиями для учащихся городских и уездных училищ из учебника А. Баранова.
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Сведения о географическом положении Крымского полуострова, городах Таврической губернии с заданиями для учащихся городских и уездных училищ из учебника А. Баранова.
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Сведения о географическом положении Крымского полуострова, городах Таврической губернии с заданиями для учащихся городских и уездных училищ из учебника А. Баранова.
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Сведения о географическом положении Крымского полуострова, городах Таврической губернии с заданиями для учащихся городских и уездных училищ из учебника А. Баранова.
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Сведения о географическом положении Крымского полуострова, городах Таврической губернии с заданиями для учащихся городских и уездных училищ из учебника А. Баранова.
    Фото: Государственный архив Псковской области

Псковичи в истории Крыма

На Псковщине в разные эпохи рождались люди, дальнейшая судьба которых оказалась связана с Крымом.

Иван Логинович Голенищев-Кутузов (1729–1802), представитель многочисленного семейства Кутузовых. Родился в Псковской губернии. С 1762 являлся главным директором Морского кадетского корпуса. Своими трудами внес значительный вклад в постановку военно-морского образования и подготовку офицерских кадров. Он являлся составителем Атласа Черного моря и автор ряда учебников.

И. Л. Голенищев-Кутузов

Герб рода Голенищевых-Кутузовых. 1802 г. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 223. Л. 18.

Семейное древо Голенищевых-Кутузовых наглядно показывает, насколько большой была семья.

Родословное древо Голенищевых-Кутузовых. 1802 г. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 223. Л. 23об. – 24.

М. И. Голенищев-Кутузов

Безусловно всем известен герой войны 1812 года Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745–1813), генерал-фельдмаршал, один из основоположников русского военного искусства. Также все знают о том, что он происходил из семьи псковских дворян. Однако уже мало кому известно, что свой легендарный образ генерала с черной повязкой на глазу он получил в Крыму во время Русско-турецкого противостояния после серьезного ранения. В 1787 году Кутузов стал генерал-губернатором Крыма.

Родословное древо Голенищевых-Кутузовых. 1818 г. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 222. Л. 49.

Петр Павлович Арбузов, подполковник. В 1854 получил орден Святого Владимира 4 степени за участие в обороне Севастополя во время Крымской войны (1853-1856).

План первой части сельца Матенца Холмского уезда Псковской губернии – владения Петра Павловича Арбузова. 1855 г. ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 7066. Л. 13.

А. М. Бороздин

Псковичи отличились не только на военном поприще, но и на ниве государственного управления. Уроженец Порховского уезда Андрей Михайлович Бороздин (1765–1838), генерал-лейтенант, в 1807–1816 руководил территорией Крымского полуострова в должности гражданского губернатора.

Родословное древо Бороздиных. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 94. Л. 57 об., 58.

Павел Алексеевич Зеленой (1833-1912), уроженец Псковской губернии, адмирал флота и государственный деятель. Окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и служил на Балтийском флоте. В составе дипломатической миссии на фрегате «Паллада» совершил кругосветное плавание. Участвовал в боях Крымской войны. В период русско-турецкой войны (1877 – 1878) был начальником отряда судов, назначенных для защиты минных заграждений в черноморских водах. С 1882 – таганрогский, а с 1885 – одесский градоначальник.

П. А. Зеленой

Прошение помещика А.Н. Зеленого в Псковское дворянское депутатское собрание о внесении в 6-ю часть псковской дворянской родословной книги его сына Павла. 17 февраля 1839 г. Ф. 110. Оп. 1. Д. 331. Л. 49, 49об.

Ф. А. Клокачев

Есть среди псковских моряков и знаковые фигуры, связанные с Крымом. Федот Алексеевич Клокачев (1732-1783), родившийся в Великолукском уезде

был первым командиром Черноморского флота (с мая 1783 главнокомандующий флотом Черноморского и Азовского морей), основатель Севастопольского порта, первый кавалер ордена святого Георгия среди русских моряков.

Родословное древо Клокачевых. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 405. Л. 107об.,108.

Герб рода Клокачевых. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 405. Л. 107об.

Николай Николаевич Назимов (1794-1854), вице-адмирал, новоржевский помещик. С началом Крымской войны ему было поручено заведовать набором морского ополчения.

Родословное древо Назимовых. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 649. Л. 16об., 17.

Крымская война и Псковская губерния

Кое-что уже звучало о Крымской войне (1853-1856). Если сказать в нескольких словах об этом конфликте, то историки его еще называют Нулевая Мировая война. Это связано с тем, что в ней приняло участие Россия, Франция, Британия, Турция, а боевые действия проходили в Крыму, на Кавказе, Балтийском море и даже на Дальнем Востоке. Причиной войны стала борьба за влияние в Черном море. Трагическая репетиция глобального мирового конфликта.

Псковская губерния не осталась в стороне от военный событий.

Псковичи жертвовали средства на нужды армии, собирали пожертвования в пользу раненных и семей моряков. 3 августа 1855 г. в Псковской губернии начался сбор государственного ополчения.

Циркуляр департамента Министерства государственных имуществ Псковской палате государственных имуществ о составлении государственного подвижного ополчения. 5 августа 1855 г. ГАПО. Ф.20. Оп.1. Д.1862. Л. 323 – 325.

Сборные пункты были организованы в Пскове, Острове, Опочке, Великих луках, Холме и Порхове. Всего в дружину следовало набрать несколько тысяч человек.

Протокол экстраординарного собрания дворянства Псковской губернии по вопросу формирования государственного ополчения в Псковской губернии. 25 августа 1855 г. ГАПО. Ф.110. Оп.1. Д.1489. Л.4,4об.,5.

В губернии были сформированы шесть дружин, куда было зачислено около 6800 ратников. Начальником ополчения был назначен князь М. А. Дондуков-Корсаков.

Обмундирование ополченцев должно было выглядеть следующим образом: длинные шинели, которые использовались в стрелковых полках. 28 сентября 1855 г.

  • Рисунок походной одежды стрелка. 28 сентября 1855 г. ГАПО. Ф.343. Оп.1. Д.1. Л. 44 об., 45.
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Рисунок походной одежды стрелка. 28 сентября 1855 г. ГАПО. Ф.343. Оп.1. Д.1. Л. 44 об., 45.
    Фото: Государственный архив Псковской области

Тогда же по решению военного министра для государственного ополчения были введены погоны.

Изображение пагонов к обер-офицерскому и штаб-офицерскому полукафтанам. 30 ноября 1855 г. ГАПО. Ф.343. Оп.1. Д.1. Л.354об., 355.

В Псков из центра направлялись разработки тульских оружейников - нарезные ружья. Как раз в 1856 году такое оружие получило название «винтовка».

Уведомление артиллерийского департамента Военного министерства начальнику государственного ополчения Псковской губернии М.А. Дондукову-Корсакову об отправке 600 оружий для псковского ополчения. 27 января 1856 г. ГАПО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Л.29

Проходили и теоретические занятия. На этих кадрах можно увидеть схематические изображения по чистке ружья, линии прицеливания и мишени из «Наставления для обучения стрельбе в цель и сбережения оружия», изображение ящика для укладки патрона и кремния, чертеж ящика для перевозки патронов при дружинах государственного ополчения из «Наставления о постройке патронных ящиков для дружин государственного подвижного ополчения».

Схематические изображения протирки ружья, линии прицеливания и мишени из «Наставления для обучения стрельбе в цель и сбережения оружия». 1855 г. ГАПО. Ф.136. Оп.1. Д.1. Л.34.

Дружины псковского ополчения должны были выступить в поход против неприятеля в 1856 году, однако в боевых действиях принять участия не успели. 19 марта 1856 года император Александр II издал манифест о прекращении войны. Несмотря на то, что псковское ополчение не участвовало в Крымской войне 1853-1856 годов, но дружинники показали свое желание и способность защитить свою Родину.

Император 18 апреля 1856 года издал приказ, согласно которому, было объявлено «монаршее благоволение» начальнику ополчения Псковской губернии, псковскому губернатору, псковскому губернскому предводителю дворянства, Псковскому губернскому комитету ополчения за сбор и снаряжение ополчения.

  • Приказ императора по государственному подвижному ополчению об объявлении монаршего благоволения начальнику ополчения Псковской губернии, псковскому губернатору, псковскому губернскому предводителю дворянства, Псковскому губернскому комитету ополчения за с
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Приказ императора по государственному подвижному ополчению об объявлении монаршего благоволения начальнику ополчения Псковской губернии, псковскому губернатору, псковскому губернскому предводителю дворянства, Псковскому губернскому комитету ополчения за с
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Приказ императора по государственному подвижному ополчению об объявлении монаршего благоволения начальнику ополчения Псковской губернии, псковскому губернатору, псковскому губернскому предводителю дворянства, Псковскому губернскому комитету ополчения за с
    Фото: Государственный архив Псковской области

Следует отметить, что псковские священники также приняли участие в событиях Крымской войны. Некоторые из них удостоились высокой награды - награждению бронзовыми наперстными крестами на Владимирской ленте.

Список священнослужителей Псковской епархии, представленных к награждению бронзовыми наперсными крестами на Владимирской ленте в память Крымской войны 1853 – 1856 гг. 30 сентября 1858 г. ГАПО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 800. Л. 115 – 117.

Впрочем, не только война связывает наши регионы. Псковичам не были чуждо созидание. Наши предки принимали участие в благотворительной работе.

В 1829 году начался сбор средств на строительство памятника в Херсонесе, на том месте, где как предполагалось, произошло крещение Владимира в 988 году.

Циркуляр Министерства внутренних дел Псковскому губернскому предводителю дворянства А. Н. Пещурову «о приглашении к соучастию пожертвованиями в сооружении памятника на развалинах Херсонеса-Таврического, где совершено крещение Св. князя Владимира». 19 июля 1829 г. ГАПО. Ф.366. Оп.1. Д.343. Л.1

Псковичи откликнулись на призыв и жертвовали деньги, которые с определенной периодичность направлялись в Таврическую губернию.

Уведомление Черноморского департамента псковскому губернскому предводителю дворянства А. Н. Пещурову о получении денег, пожертвованных на сооружение памятника на развалинах Херсонеса-Таврического. 12 июля 1830 г. ГАПО. Ф.366. Оп.1. Д.343. Л.9

Сразу после Крымской войны начался сбор пожертвований на строительство храма Святого Николая в Севастополе на месте кладбища погибших воинов. Документы свидетельствуют о том, что на эти цели поступали пожертвования из разных уголков Псковской губернии. 

Храм Святого Николая, Севастополь. Возводился с 1857 по 1870 гг. на месте Братского кладбища.

В 1903 году по церковной линии был начат сбор пожертвований на устройство памятников на месте Севастопольской обороны - знакового события Крымской войны. Мероприятия, начатые к 50-летию начала военного конфликта и героической обороны Севастополя также нашли отклик среди Псковичей.

Циркуляр хозяйственного управления при Святейшем синоде Псковской духовной консистории о начале сбора пожертвований на устройство памятников на месте Севастопольской обороны. апрель 1903 г. ГАПО. Ф.39. Оп.2. Д.1173. Л.1, 1об.,2

Рапорт священника Порховского уезда М. Смирнова Псковской духовной консистории о сборе денег на восстановление памятников Севастопольской обороны. 25 мая 1905 г. ГАПО. Ф.39. Оп.2. Д.1173. Л.38

Кстати, говоря о церковных деятелях, в заключении нельзя не упомянуть о таком факте. В 1885 году в Псков был назначен новый епископ. И был он назначен как раз из Крыма. В архиве хранится послужной список епископа Таврического и Симферопольского Гермогена, которого определили на дальнейшую службу в Псковскую епархию.

  • Послужной список епископа Таврического и Симферопольского Гермогена, перемещенного в 1885 г. на Псковскую кафедру. 4 апреля 1885 г. ГАПО. Ф.39. Оп.2. Д.732. Л.13-18
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Послужной список епископа Таврического и Симферопольского Гермогена, перемещенного в 1885 г. на Псковскую кафедру. 4 апреля 1885 г. ГАПО. Ф.39. Оп.2. Д.732. Л.13-18
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Послужной список епископа Таврического и Симферопольского Гермогена, перемещенного в 1885 г. на Псковскую кафедру. 4 апреля 1885 г. ГАПО. Ф.39. Оп.2. Д.732. Л.13-18
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Послужной список епископа Таврического и Симферопольского Гермогена, перемещенного в 1885 г. на Псковскую кафедру. 4 апреля 1885 г. ГАПО. Ф.39. Оп.2. Д.732. Л.13-18
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Послужной список епископа Таврического и Симферопольского Гермогена, перемещенного в 1885 г. на Псковскую кафедру. 4 апреля 1885 г. ГАПО. Ф.39. Оп.2. Д.732. Л.13-18
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Послужной список епископа Таврического и Симферопольского Гермогена, перемещенного в 1885 г. на Псковскую кафедру. 4 апреля 1885 г. ГАПО. Ф.39. Оп.2. Д.732. Л.13-18
    Фото: Государственный архив Псковской области

К моменту назначения ему было 64 года. Он имел много наград: ордена Святого Владимира и Святой Анны, крест и бронзовую медаль за события Крымской войны.

* * *

Стоит сказать, что в архивах хранятся документы, которые свидетельствуют о связях Крыма и Псковщины в разные периоды времени. Однако большую часть из них еще никто не открывал и не исследовал. Так что не исключено, что нас еще ждут новые, интересные открытия.

Валерий Кузьмин
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