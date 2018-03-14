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Общество

Полистовский заповедник проводит уроки «Особо охраняемые природные территории» в школах Псковской области

Сотрудники Полистовского заповедника начали проводить уроки «Особо охраняемые природные территории» в школах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Мероприятия проходят в рамках проекта «Твоя земля», реализуемого ПООО «Чудской проект» при поддержке гранта президента РФ.

Уроки, рассказывающие о территориальной системе охраны природы в стране и об особо охраняемых природных территориях Псковской области, уже прошли в 4 школах – в Кунье, Усвятах и Великих Луках. До апреля сотрудники Полистовского заповедника планируют провести 16 занятий в 13 районах области.

Уроки повествуют о 100-летней истории заповедной системы России, о категориях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – заповедниках, национальных парках, заказниках и памятниках природы, а также о том, какие специалисты работают на ООПТ.

Более подробно ребята знакомятся с федеральными особо охраняемыми территориями Псковской области – Ремдовским заказником, Себежским национальным парком и Полистовским заповедником. Рассказ сопровождается презентациями и видео.

Как отметили в пресс-службе, полученные знания закрепляются в ходе командных игр. Ученики определяют разновидности ООПТ, соотносят заповедники и нацпарки с их «живыми символами» и даже разрабатывают проект своей собственной особо охраняемой территории: описывают ее природную ценность, ландшафты и обитателей, и планируют работу сотрудников вновь созданного заповедника, нацпарка, заказника или памятника природы.

«Посетителям первых занятий Полистовского заповедника больше всего понравилось смотреть видео с фотоловушек и участвовать в познавательных играх. Информация о заповедной системе России и ООПТ Псковской области для кого-то оказалась уже знакомой, а для кого-то – новой, но для всех – очень интересной. Ребята с удовольствием знакомятся с природными богатствами России и своего региона, хорошо усваивают новые знания. Ученики школы № 13 в Великих Луках так заинтересовались охраной природы, что решили провести исследование и найти все памятники природы в своем городе и окрестностях», - рассказали в пресс-службе заповедника.

Уроки «Особо охраняемые природные территории» проводятся в рамках проекта «Твоя земля». Полистовский заповедник выступает партнером проекта и в течение года примет участие в ряде мероприятий. В феврале представители заповедника рассказали о возможностях сотрудничества педагогам области на мероприятии «Зимняя школа» и представили методический курс «ООПТ России и Псковской области», летом заповедник примет участие в информационной акции «Твоя земля» в Пскове, а в начале осени в Полистовском заповеднике состоится День открытых дверей для педагогов.

Более подробную информацию о проекте «Твоя земля» можно найти на сайте «Чудского проекта». Сейчас в рамках проекта проводится областной конкурс экообразовательных методических разработок среди самых активных педагогов.

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