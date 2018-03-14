Отчетов от псковских работодателей ждёт Пенсионный фонд до 15 марта

14:53, 14 марта 2018, ПАИ

Не позднее 15 марта работодатели Псковской области должны представить в Пенсионный фонд России сведения о своих работниках по форме СЗВ-М. Как сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений.

Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме этого, нужно отчитаться о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор.

В отчете страхователи предоставляют в следующую информацию о каждом работающем у него застрахованном лице: страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. То есть теперь, по результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии.

За нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены. Страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции – 1000 рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.