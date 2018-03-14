Ученые прогнозируют увеличение снегопадов в XXI веке по всей России

16:06, 14 марта 2018, ПАИ

Ученые ожидают увеличения снегопадов в XXI веке по всей России, передает РИА Новости со ссылкой на национальный доклад «Глобальный климат и почвенный покров России», представленный в Почвенном институте имени В. В. Докучаева.

«В XXI веке осадки на территории России, в целом, будут возрастать, причем наиболее значительный их рост ожидается зимой. Зимой увеличение осадков ожидается на всей территории России», — говорится в докладе. Ученые уточнили, что если в начале XXI века рост осадков мал, к середине века он усиливается, особенно в восточных и северных регионах России.

Отмечается также, что рост летних осадков наиболее значим, главным образом, на севере и востоке России. На юге европейской части России – в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – ожидается усугубление засушливых (в среднем за год) условий.

При этом вероятно более «резкое» выпадение осадков в виде отдельных ливней или снегопадов, больше сильных паводков и наводнений. На европейской части России зимой ожидается увеличение числа суток с аномально большим количеством осадков, а летом – напротив, их уменьшение.