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Общество

План по освещению региональных автодорог разработан в Псковской области

Государственный комитет Псковской области по транспорту разработал План работ по устройству искусственного освещения на участках автодорог регионального значения в границах районных центров, проходящих вблизи общеобразовательных учреждений, на период до 2024 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, указанный план получил одобрение на состоявшемся 26 января заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством врио губернатора области Михаила Ведерникова.

Реализация плана позволит обеспечить безопасность дорожного движения не только для автотранспорта, но и создаст условия для комфортного передвижения пешеходам, отметили разработчики. 

План сформирован в целях реализации планомерной и последовательной работы, направленной на устройство освещения в населенных пунктах с учетом категорийности автомобильных дорог, интенсивности движения транспортных средств, численности населения и наличия образовательных учреждений, что в свою очередь позволит существенно уменьшить негативные показатели детского травматизма.

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