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Общество

Поступила первая заявка от кандидата в члены нового состава Общественной палаты Псковской области

В областное Собрание депутатов поступил пакет документов от первого кандидата в члены Общественной палаты Псковской области. Своего представителя в новый состав регионального консультативно-совещательного органа выдвинуло псковское отделение общественной организации «Всероссийское общество слепых» - им стал председатель областной организации ВОС Владимир Прокудин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

Приём предложений о выдвижении кандидатов продлится до 29 марта. Пакет документов, который необходимо представить в региональный парламент, включает документально подтверждённые сведения о кандидате и его личное заявление, справку об отсутствии непогашенной судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшего решение о выдвижении кандидата, и её устав.

Как и прежде, в состав Общественной палаты войдут 36 человек, но процедура её формирования будет несколько отличаться от предыдущих лет – отбор кандидатов и дальнейшая деятельность палаты будет проходить в соответствии с нормами принятого в феврале 2017 года закона «Об Общественной палате Псковской области».

Треть членов Общественной палаты тайным голосованием избирают депутаты областного Собрания по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Ещё 12 человек включаются в состав палаты губернатором по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшуюся треть изберут утверждённые члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Напомним, что срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 29 мая. В соответствии с региональным законодательством не позднее, чем за три месяца до истечения этого срока, Собрание депутатов объявляет о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты. Постановление об отборе кандидатов для избрания членами Общественной палаты Псковской области на 2018 - 2021 годы принято 27 февраля на 18-й сессии областного Собрания.

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