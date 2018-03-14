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Общество

Материалы к 85-летию Михаила Медникова представляет псковская областная библиотека

Материалы к 85-летию Михаила Медникова, который многие годы отдал изучению истории псковского края, представляет областная библиотека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской областной универсальной научной библиотеки.

Так, электронная библиотека «Псковиана» формирует единую коллекцию «Из трудов краеведа Михаила Медникова», куда он передал материалы, опубликованные в разные годы в различных периодических изданиях. Кроме того, можно ознакомиться с виртуальной выставкой Государственного архива Псковской области, подготовленной в 2013 году к 80-летию Михаила Медникова 

«Псковская областная универсальная научная библиотека много лет сотрудничает с Михаилом Медниковым. Он выступал перед читателями библиотеки с лекциями, экскурсиями и презентациями книг, руководил Клубом псковских краеведов», - отметили в учреждении и поздравили юбиляра.

Напомним, что большая трудовая жизнь инженера – металлурга, военное детство, активная работа по историческим исследованиям сформировали уникальный опыт. В июле 1997 года, в день Пскова он передал в дар музею-заповеднику сто томов уникальных изданий по истории Пскова XVIII - XX веков. Позднее в Псковский музей Михаил Медников передал еще одну коллекцию - книги, изданные в блокадном Ленинграде. Кроме большого количества публичных выступлений и публикаций, Михаил Медников являлся автором телевизионных передач «Псковские тайны» и радио - передач «Прогулки по Пскову». В конце 1999 года возглавил Псковский клуб краеведов. За многолетний добросовестный труд Михаил Медников награжден 13 медалями и среди них есть медаль «За заслуги перед Псковом».

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