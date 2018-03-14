О творчестве Максима Горького расскажут в Псковской областной библиотеке 15 марта

16:52, 14 марта 2018, ПАИ

О творчестве Максима Горького расскажут в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) 15 марта в 14:00 в рамках встречи в литературной гостиной «У Великой». Мероприятие будет посвящено 150-летию писателя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеке.

«Максим Горький обогатил советскую разговорную речь десятками цитат: «Безумству храбрых поем мы песню»; «Человек – это звучит гордо»; «Пусть сильнее грянет буря»; «Ни одна блоха не плоха: все – черненькие, все – прыгают». Это частое цитирование обусловлено было особым его статусом в советском пантеоне: главный советский прозаик, основатель целого литературного метода - «социалистического реализма». Большая трудовая биография, огромный опыт странствий по России, деятель, мыслитель, друг власти, защитник интеллигенции», - рассказали в библиотеке.

Как отметили в пресс-службе, на встрече «Заложник своей судьбы» расскажут «о ярких страницах жизни и огромном творческом наследии странного, неровного и сильного писателя Максима Горького».

Также в отделе абонемента библиотеки работает книжная выставка «В жизни всегда есть место подвигам», посвящённая творчеству писателя. В Региональном центре по работе с редкими и ценными документами демонстрируются прижизненные издания писателя конца XIX – начала XX веков, литературоведческие очерки о его творчестве этого периода, а также подарочные издания XX века его произведений из коллекции «Миниатюрные издания».