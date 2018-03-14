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Общество

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов на службу в отряде мобильном особого назначения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области требуются кандидаты для замещения должностей: полицейский (боец), полицейский (водитель), полицейский (кинолог), младший инспектор-кинолог.

Требования к кандидатам: мужчины до 35 лет, наличие образования не ниже среднего (полного) общего. Предоставляется: полный социальный пакет для сотрудника и членов его семьи, льготная выслуга лет 1 год за 1,5, бесплатное медицинское обслуживание, денежное довольствие от 30 тысяч рублей.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 72-15-75.

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