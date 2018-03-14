0
20:54
Михаил Ведерников рассказал палкинской молодежи о семье и самом ярком воспоминании из детства
18:40
У конкурса «Селфи на выборах в Пскове» появился официальный сайт
18:33
Создать сайт районной газеты порекомендовал Михаил Ведерников палкинским журналистам
18:30
Место для Дома молодежи в Пскове будет определено в ближайшие три месяца
18:10
150 тысяч рублей поручил выделить Михаил Ведерников из резервного фонда на противоаварийные работы в Палкинской школе
17:38
Привлекать воспитанников Палкинской школы искусств к большим мероприятиям в Пскове и области предложил Михаил Ведерников
15:37
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Общество

Четыре района Псковской области приняли эстафету региональной акции «Вместе идем нам выборы»

Красногородский, Порховский, Локнянский и Бежаницкий районы Псковской области приняли  эстафету областной акции «Вместе идем на выборы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии области.

Акция стартовала в Стругах Красных и пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Её организовала Избирательная комиссия Псковской области  совместно с территориальными избирательными комиссиями  и во взаимодействии с  молодежными движениями, творческими и спортивными  коллективами, муниципальными отделами образования, культуры и спорта в рамках Декады молодого избирателя, которую объявили в регионе с 18 февраля по 18 марта. В ней активное участие принимают молодые и будущие избиратели и самые уважаемые и почетные жители области.

Обращаясь к школьникам, председатель территориальной избирательной комиссии Красногородского района Елена Иванова сказала о том, что выборы президента РФ – это самые главные и политически значимые выборы государства.

«И хотя на этих выборах некоторые из вас еще не смогут проголосовать, но пройдет совсем немного времени и вы станете активными избирателями. От того, насколько вы будете компетентными в вопросах избирательного процесса, будет зависеть не только ваше будущее, но и будущее нашего государства. Акция «Вместе идем на выборы» поможет сделать вам свой осознанный гражданский выбор», – добавила она.

Во время акции проходят конкурсы, викторины, КВН, концерты, встречи с интересными людьми, флешмобы. В Порховском районе молодежь вышла кататься на лыжах и в завершении ребята построились в форме символической галочки «За».

В пресс-службе напомнили, что в качестве переходящего символа участия в Акции заполняется и передается стилизованный бюллетень «Вместе идём на выборы» с наименованием каждого муниципального образования Псковской области. Заполняя его участники подтверждают свое участие в выборах президента 18 марта. Этот бюллетень побывает в каждом муниципалитете области и в итоге будет заполнен полностью.

Акции «Вместе идем на выборы» завершится 16 марта  перед выборами президента РФ.

В этот день в Пскове на набережные реки Псковы пройдет заключительный флешмоб и в бюллетене будет поставлена завершающая символическая галочка «За». Таким образом, все участники акции «Вместе идем на выборы,  продемонстрируют свою готовность прийти на избирательные участки 18 марта и не упустить шанс  выбрать свое будущее и будущее всей страны.

Также в это время на набережной соберутся и те, кто поддерживает еще одну акцию Избирательной комиссии Псковской области – молодежный конкурс на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ 18 марта «#МояИсторияВыборов».

В Избирком отметили, что участник конкурса должен 18 марта прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований, установленных Положением, и опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Причем, селфи может быть разместить как в одном, так и в обеих указанных социальных сетях до 20:00 19 марта.

Победителей ждут ценные призы. В номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье места предусмотрены планшеты. В  номинации «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» лучшие получат портативные зарядные устройства.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Избиркома.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы президента - 2018
У конкурса «Селфи на выборах в Пскове» появился официальный сайт Наблюдать за выборами президента РФ будут шесть межпарламентских организаций Всеволод Козловский: Выборы - возможность определить будущее своей страны Четыре района Псковской области приняли эстафету региональной акции «Вместе идем нам выборы» В Пскове продолжается раздача наклеек акции #Eдунавыборы Галина Неваленная: Я хочу, чтобы наша страна получила сильного опытного руководителя Завершается аккредитация СМИ на выборы президента РФ Петр Алексеенко: Участие в выборах – священная обязанность и долг каждого гражданина Российской Федерации 165 тысяч псковичей смогут проголосовать на выборах президента Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников рассказал палкинской молодежи о семье и самом ярком воспоминании из детства
14 марта 2018
Михаил Ведерников рассказал палкинской молодежи о семье и самом ярком воспоминании из детства
У конкурса «Селфи на выборах в Пскове» появился официальный сайт
14 марта 2018
У конкурса «Селфи на выборах в Пскове» появился официальный сайт 2
Создать сайт районной газеты порекомендовал Михаил Ведерников палкинским журналистам
14 марта 2018
Создать сайт районной газеты порекомендовал Михаил Ведерников палкинским журналистам
Место для Дома молодежи в Пскове будет определено в ближайшие три месяца
14 марта 2018
Место для Дома молодежи в Пскове будет определено в ближайшие три месяца
150 тысяч рублей поручил выделить Михаил Ведерников из резервного фонда на противоаварийные работы в Палкинской школе
14 марта 2018
150 тысяч рублей поручил выделить Михаил Ведерников из резервного фонда на противоаварийные работы в Палкинской школе
Привлекать воспитанников Палкинской школы искусств к большим мероприятиям в Пскове и области предложил Михаил Ведерников
14 марта 2018
Привлекать воспитанников Палкинской школы искусств к большим мероприятиям в Пскове и области предложил Михаил Ведерников
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
14 марта 2018
Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта
14 марта 2018
До -8 градусов опустится температура в Псковской области ночью 15 марта

Идет загрузка...