Четыре района Псковской области приняли эстафету региональной акции «Вместе идем нам выборы»

17:14, 14 марта 2018, ПАИ

Красногородский, Порховский, Локнянский и Бежаницкий районы Псковской области приняли эстафету областной акции «Вместе идем на выборы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии области.

Акция стартовала в Стругах Красных и пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Её организовала Избирательная комиссия Псковской области совместно с территориальными избирательными комиссиями и во взаимодействии с молодежными движениями, творческими и спортивными коллективами, муниципальными отделами образования, культуры и спорта в рамках Декады молодого избирателя, которую объявили в регионе с 18 февраля по 18 марта. В ней активное участие принимают молодые и будущие избиратели и самые уважаемые и почетные жители области.

Обращаясь к школьникам, председатель территориальной избирательной комиссии Красногородского района Елена Иванова сказала о том, что выборы президента РФ – это самые главные и политически значимые выборы государства.

«И хотя на этих выборах некоторые из вас еще не смогут проголосовать, но пройдет совсем немного времени и вы станете активными избирателями. От того, насколько вы будете компетентными в вопросах избирательного процесса, будет зависеть не только ваше будущее, но и будущее нашего государства. Акция «Вместе идем на выборы» поможет сделать вам свой осознанный гражданский выбор», – добавила она.

Во время акции проходят конкурсы, викторины, КВН, концерты, встречи с интересными людьми, флешмобы. В Порховском районе молодежь вышла кататься на лыжах и в завершении ребята построились в форме символической галочки «За».

В пресс-службе напомнили, что в качестве переходящего символа участия в Акции заполняется и передается стилизованный бюллетень «Вместе идём на выборы» с наименованием каждого муниципального образования Псковской области. Заполняя его участники подтверждают свое участие в выборах президента 18 марта. Этот бюллетень побывает в каждом муниципалитете области и в итоге будет заполнен полностью.

Акции «Вместе идем на выборы» завершится 16 марта перед выборами президента РФ.

В этот день в Пскове на набережные реки Псковы пройдет заключительный флешмоб и в бюллетене будет поставлена завершающая символическая галочка «За». Таким образом, все участники акции «Вместе идем на выборы, продемонстрируют свою готовность прийти на избирательные участки 18 марта и не упустить шанс выбрать свое будущее и будущее всей страны.

Также в это время на набережной соберутся и те, кто поддерживает еще одну акцию Избирательной комиссии Псковской области – молодежный конкурс на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ 18 марта «#МояИсторияВыборов».

В Избирком отметили, что участник конкурса должен 18 марта прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований, установленных Положением, и опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Причем, селфи может быть разместить как в одном, так и в обеих указанных социальных сетях до 20:00 19 марта.

Победителей ждут ценные призы. В номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье места предусмотрены планшеты. В номинации «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» лучшие получат портативные зарядные устройства.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Избиркома.