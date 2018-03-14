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Общество

Шесть классов в школах Пскова закрыты на карантин

По состоянию на 14 марта в школах Пскова закрыты на карантин шесть классов в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление образования администрации Пскова.

Завтра учёбу возобновит четвёртый класс в лицее № 4, а на вынужденные каникулы отправится шестой класс в Гуманитарном лицее. Продолжается карантин у первоклассников в Псковском педагогическом комплексе и Погранично-таможенно-правовом лицее (по одному классу в каждом учебном заведении), у одного пятого класса в школе № 9 и у одного 11-го класса в школе № 13.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью Управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.

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