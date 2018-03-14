Условный пожар на здании районного дома культуры в Красногородске потушили за 45 минут

15:11, 14 марта 2018, ПАИ

13 марта на здании районного дома культуры МБУК «Красногородское районное досуговое объединение» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По замыслу учений, в результате неосторожного обращения с огнём произошло загорание горючих материалов в зрительном зале. Работники учреждения предприняли меры к тушению пожара собственными силами, однако попытка оказалась безуспешной. Произошло сильное задымление фойе и общего коридора, создалась угроза распространения огня на соседние помещения, а также на второй этаж и чердак здания. Администрация объекта сообщила об условном пожаре по телефону «01» на пункт связи ПСЧ-14, а также приняла меры к обесточиванию здания и произвела эвакуацию людей.

К месту условного пожара были направлены необходимые силы и средства по вызову № 1-БИС, бригады скорой помощи, наряд ГИБДД, аварийная бригада электросетей. Через пять минут с момента возникновения условного пожара к месту вызова прибыл дежурный караул ПСЧ-14. Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, дал указание первому отделению установить автоцистерну около здания, звену газодымозащитной службы со стволом «А» провести разведку, при необходимости произвести эвакуацию людей. Второму отделению установить автоцистерну на пожарный водоём, проложить магистральную линию к зданию РДК, установить разветвление, подать ствол «Б» через окно горящего помещения на тушение горящего помещения.

В ходе проведения работ звеном газодымозащитной службы в одном из помещений обнаружен человек и с помощью спасательного устройства выведен из опасной зоны. На месте условного пожара был создан штаб пожаротушения, подано расчётное количество стволов на тушение и защиту, обеспечена бесперебойная подача воды. Через 10 минут с момента возгорания условный пожар на площади 274 квадратных метров был локализован, а через 45 минут – ликвидирован. По итогам учения сделан вывод: цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.