11 золотых и три серебряные медали завоевали псковичи на XX международном турнире по боксу

17:52, 14 марта 2018, ПАИ

Псковичи завоевали одиннадцать золотых и три серебряные медали на XX Международном турнире по боксу, который состоялся в посёлке Локня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 24 городов Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, Белоруссии и Эстонии - всего 151 человек. Псков представляли воспитанники спортивной школы «Лидер» и Центра спортивной подготовки.

Турнир проходил среди юношей трёх возрастных групп - 2006 - 2007 годов рождения, 2004 - 2005 годов рождения, 2002 - 2003 годов рождения, а также среди юниоров 2000 - 2001 годов рождения и мужчин 1999 года рождения и старше.

Золото в своих весовых категориях завоевали: Антон Коношенко, Максим Богов, Григорий Зубков, Александр Кальницкий, Артур Кулаков, Константин Суховский, Никита Сергеев, Артём Минка, Илья Лащенко, Сергей Александров, Глеб Голик. Серебряные медали у Алексея Елисеева, Дмитрия Дмитриева и Никиты Гусакова.