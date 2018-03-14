Более 2,5 тыс. псковичей планируется привить против клещевого энцефалита в этом году

17:23, 14 марта 2018, ПАИ

В 2018 году в Псковской области планируется привить против клещевого вирусного энцефалита 2 тыс. 516 человек, из них 640 детей, в том числе контингентов профессиональных групп – 1 тыс. 55 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифорова.

С 1 января по 13 марта в Псковской области по оперативной информации в лечебно-профилактические учреждения области обращений с укусами клещей не поступило. За анализируемый период вакциной «КлещЭ-вак» привит 521 человек, из них 8 – дети.

Сергей Никифоров напомнил, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз. Он призвал жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправлять в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивать ворот и манжеты рукавов);

- наносить на одежду репелленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов;

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела;

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей;

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками;

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко;

В случае же укуса нужно обратиться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23, а также в Псковскую районную поликлинику на улице Школьной, 24.

В Центре отметили, что также необходимо помнить о том, что болеют клещевым энцефалитом дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (Коммунальная, 23, телефон 56-55-63).

Как сообщили в Центре, анализы платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз – 1100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).