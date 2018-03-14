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Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове
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Общество

Премьера фильма «Теснота» состоится 25 марта в Пскове

25 марта в Пскове в киноклубе «Молоко и Сено» состоится показ картины Кантемира Балагова «Теснота». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Лента рассказывает о реальных событиях, которые произошли в 1998 году, в Нальчике. «Илана — девочка-подросток из хорошей семьи, которая всё делает наоборот. Перечит матери. Спорит с отцом. Чинит машины в автомастерской, не вылезая из спецодежды. Встречается с парнем, который не нравится её родителям. Пацанка и красавица, она идёт своим путём и жаждет свободы, но когда в доме происходит страшная трагедия, именно Илана оказывается единственной, кто способен спасти семью», - говориться в аннотации к фильму.

На 70-м Каннском кинофестивале картина завоевала приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а на «Кинотавре» победила в номинации «Лучший дебют» и получила Приз Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея.

«Что остается от «Тесноты» после просмотра? Что-то непередаваемое, как непередаваемо поет здесь Буланова. Послевкусие несвободы, которая стискивает даже самых свободных людей, таких как Ила — финал истории открыт во всех смыслах: вырвавшись из зажатого в заборах, гаражах и застекленных лоджиях города, герои оказываются у подножия кавказских гор, на продуваемом нечеловеческом просторе. Но чтобы двигаться дальше, им нужно забраться обратно в тесные «жигули», нагруженные тем, что еще осталось от прошлого, нужно прижаться друг к другу», - рассуждает в своей рецензии кинообозреватель журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Показ состоится на малой сцене Псковского драмтеатра. Начало в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте театра, либо в кассе или в гипермаркете «Империал»

Фильм предназначен для просмотра зрителям старше 18 лет.

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