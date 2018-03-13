Семь автомобилей с санкционными товарами выявили в Псковской области за прошедшую неделю

15:30, 14 марта 2018, ПАИ

С 5 по 12 марта на территории Псковской области выявлено семь автомобилей международной перевозки с товаром, подпадающим под действие специальных экономических мер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Так, два автомобиля, которые следовали из Беларуси с польскими яблоками, выявлены в Невельском районе. Общий вес яблок составил 40 тонн 300 килограммов. Водители предъявили товаротранспортные накладные, согласно которым отправителем и получателем товара является организация, зарегистрированная в Беларуси.

Еще два транспортных средства, задержаны в Куньинском районе, которые также следовали из Беларуси на территорию РФ по объездным дорогам, в обход действующих Пунктов приема уведомлений (ППУ) на российско-белорусском участке границы. Водитель первого транспортного средства представил документы, согласно которым перемещаемым товаром являлось «кофе». При осмотре грузового отсека автомобиля вместо кофе были обнаружены 20 тонны 300 килограммов польских яблок. Водитель второго транспортного средства не смог продолжить движение, так как не справился с управлением и съехал в кювет. В ходе осмотра грузового отсека были обнаружены польские груши.

Кроме того, в Невельском районе Псковской области водители двух автомобилей с польскими яблоками, следовавшие из Беларуси в РФ, не имели при себе каких-либо товаросопроводительных документов.

Также в автомобиле, остановленном в Себежском районе для проверки фактически перемещаемого груза и товаросопроводительных документов, сотрудники таможни обнаружили польские яблоки и украинские огурцы, общим весом 9 тонн 500 килограммов. Документы на товар у водителя также отсутствовали.

Все товарные партии изъяты и будут уничтожены в полном объеме.