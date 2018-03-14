Спектакль Юлии Пересильд можно будет посмотреть в Псковском театре за полцены

17:57, 14 марта 2018, ПАИ

В преддверии празднования Всемирного дня театра Псковский академический театр драмы дарит псковичам скидки на премьерные спектакли 112-го театрального сезона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль «Каштанка» в постановке актрисы Юлии Пересильд можно будет посетить со скидкой в 50%.

С 18 по 21 марта псковичи также смогут приобрести билеты со скидкой на следующие спектакли: «Река Потудань» (23-24 марта) - скидка 20%, «Отелло» (30 марта) - скидка 50%. Минимальная стоимость билета составляет 200 рублей.

Напомним, Всемирный день театра (англ. World Theatre Day) — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».