Псковского краеведа Михаила Медникова будут поздравлять в Историко-краеведческой библиотеке 15 марта

21:46, 14 марта 2018, ПАИ

15 марта в 17:00 в Пскове в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а) пройдёт вечер, посвященный 85-летию со дня рождения псковского краеведа Михаила Медникова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, мультимедийная презентация «Призвание – краевед» расскажет о жизненном пути краеведа. Кроме того, прозвучат официальные поздравления от руководства области, города, различных учреждений, общественных организаций, краеведов, друзей, а также музыкальные поздравления. Также жители Пскова смогут познокомиться с трудами краеведа на книжно-иллюстративной выставке «Исследователь псковской старины М.М. Медников».

Напомним, что Михаил Медников родился 14 марта 1933 года в Пскове. Детские годы пришлись на Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, на период оккупации Пскова. Михаил Медников с матерью был насильно вывезен в Литву в город Алитус, где они находились в концлагере. В 1944 году после освобождения белорусскими партизанами и Красной Армией был долгий путь в Псков. В 1952 году окончил с серебряной медалью 47-ю школу. После успешного прохождения собеседования был зачислен курсантом в училище имени Ф.Э. Дзержинского, которое по субъективным причинам не смог закончить, и попал на службу в Морфлот. После сдачи экзаменов на офицера запаса и демобилизации в 1956 году он поступил в Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина. Затем более 30 лет проработал начальником лаборатории в одном из НИИ в Ленинграде.

Любовь к литературе и истории привела инженера-металлурга в клуб книголюбов «Молодой Ленинград». Четверть века он был его председателем. Познакомился с О. Берггольц, В. Шефнером, М. Дудиным, А. Штейном, В. Азаровым. Михаил Медников активно участвовал в создании псковского землячества в Санкт-Петербурге. Еще учась в школе, он интересовался историей родного города, часто бывал в музее, библиотеке, принимал участие в раскопках в Кремле, проводимых Сусанной Таракановой, занимался в изостудии под руководством И.Н. Ларионова и В.О. Рехенмахера. Все годы Михаил Медников не раз приезжал в Псков, собирал о городе книги, открытки. В июле 1997 года он провел культурную акцию под условным названием «Я вернулся в свой город». В День города он передал в дар музею-заповеднику тома 100 уникальных изданий по истории Пскова XVIII - XX веков. Эта библиотека заняла достойное место в отделе рукописных и редких книг (древлехранилище) Псковского музея-заповедника. Он подарил Пскову еще одну библиотеку - книги, изданные в блокадном Ленинграде.

Вернувшись в родной город, он щедро делится своими знаниями с псковичами. Благодаря усилиям общественности, в том числе и Михаила Медникова, городской библиотеке историко-краеведческого профиля № 2 в 1996 году присваивают имя известного псковского краеведа XIX века Ивана Василёва. В псковских газетах и журналах часто появляются статьи Михаила Медникова. Его часто можно было увидеть на телепередаче «Псковские тайны», услышать в записи по радио в передачах «Прогулки по Пскову». Много времени он отдавал детям, занимаясь с ними краеведением. Осенью 1999 года в Пскове был создан Псковский Клуб краеведов. Его первым председателем стал Михаил Медников. Клуб продолжил добрые традиции Псковской археологической комиссии, Псковского Археологического общества. На страницах «Псковской правды» выходил «Краеведческий листок». Михаил Медников был редактором газеты «Псковские хроники» - ежемесячного исторического приложения к газете «Стерх», составителем и редактором сборника «Псковский краевед Н.Ф. Окулич-Казарин», вышедшего в свет в 2000 году. Участвовал в издании сборника «Псков - город воинской славы» 2009 года издания. За многолетний труд добросовестный труд Михаил Медников награждён медалями, особенно он дорожит медалью «За заслуги перед Псковом».