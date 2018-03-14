Терапевты Псковской области впервые пройдут обучение в симуляционном центре опорного вуза России

17:55, 14 марта 2018, ПАИ

Терапевты Псковской области впервые пройдут обучение в Центре симуляционного обучения и аккредитации Псковского государственного университета, созданного на базе Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на проректора по воспитательной и социальной работе опорного вуза России Натальи Ивановой.

«В апреле состоится курс повышения квалификации врачей по специальности «терапия». Его будут вести профессора и доценты Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова с привлечением ведущих специалистов Государственного комитета по здравоохранению и фармации региона. В соответствии с заявками повышать свою квалификацию будут 40 врачей из различных медицинских учреждений Псковской области. Помимо теоретических занятий, они будут изучать модуль по базовой сердечно-легочной реанимации на базе симуляционного центра», — рассказала профессор.

Центр симуляционного обучения и аккредитации появился в областном центре в прошлом году. Он представляет собой учебно-симуляционный комплекс, оснащенный тренажерами и компьютерными симуляторами с современной информационной базой, высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющими многократно отрабатывать алгоритм действий каждого обучающегося и команды в целом, выбрать тактику лечения в различных неотложных ситуациях. Здесь можно отрабатывать как часто встречающиеся в клинической практике случаи, так и редкие ситуации и анализировать их в зале дебрифинга.

Кроме того, центр оснащен современным оборудованием в прошлом году благодаря финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в размере 30 млн рублей.

С ноября прошлого года здесь проходят практические занятия для студентов ПсковГУ, обучающихся по программам «Медицинская кибернетика» и «Медицинская биохимия».