Пропавшего 4 января пенсионера продолжает искать псковская полиция

20:15, 14 марта 2018, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России Пскова продолжает розыск 87-летнего жителя областного центра Александра Смирнова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 4 января он пропал без вести на территории Пскова.

По имеющимся данным, рост Александра Смирнова 165 сантиметров, он худощавого телосложения, лицо овальной формы, седые и коротко остриженные волосы, прямые брови, светлые глаза и тонкие губы.

В качестве особых примет приводят отсутствие фаланги безымянного пальца левой руки и татуировку в виде якоря над запястьем правой руки.

Разыскиваемый был одет в вязаную серую шапку, чёрную куртку, брюки и зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Александра Смирнова, просят обратиться в УМВД России Пскова по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.