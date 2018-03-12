Какое белье выбрать для спальни с насыщенными цветами и интерьером в полоску?

15:56, 14 марта 2018, ПАИ

Если следовать выбранному стилевому направлению оформления интерьера спальни, необходимо правильно подобрать и постельное белье. Оно должно гармонировать с общим дизайном и хорошо сочетаться с цветами окружающих кровать предметов. В противном случае несоответствие укажет на отсутствие вкуса у хозяйки.

Для сравнения постельного белья разных однотонных оттенков стоит зайти на сайт Postel.Moscow. Опытные дизайнеры советуют, чтобы такие комплекты подбирались для спален с сочными цветами. Желательно, чтобы какой-то предмет интерьера имел схожий или одинаковый с постелью цвет. Это соединит цветовую гамму в единую композицию и подчеркнет общий стиль помещения.

Насколько стойки цвета белья – это тот вопрос, которым не в последнюю очередь должен задаться покупатель. Некачественная краска может быстро вылинять и первая же стирка покажет, хороший ли использовался краситель. Но не нужно стирать белье при слишком высокой температуре. Также необходимо подобрать качественный стиральный порошок для разноцветных волокон. Если эти два условия не соблюдены, цвет может потерять даже хорошо окрашенное белье. Предъявить претензии к производителю не выйдет, так как сам владелец не соблюл требования к стирке, обозначенные на этикетках фирмой-изготовителем.

Не всегда однотонное спальное белье гармонирует с насыщенным интерьером спальной. Только посредством подбора можно установить наиболее подходящий вариант. Можно сделать общее фото помещения и передать его дизайнерам. Иногда для комнат с перемежающимися оттенками подходит и белье в полоску. Среди широкого ассортимента такой продукции на сайте Postel.Moscow как раз представлен большой выбор цветов и материалов. Если довериться консультантам, они могут, проанализировав фото спальни, посоветовать, какой постельный комплект лучше всего гармонирует с общей обстановкой. Полоски на белье отразят замысел дизайна и порадуют хозяев.

Среди имеющегося на сегодняшний день разнообразия на рынке постельных принадлежностей стоит обратить внимание на товары отечественных производителей. Они ни в чем не уступают зарубежным и зачастую даже лучше их. Российские фабрики научились производить белье высокого и даже VIP-качества. Приобретая отечественную продукцию, покупатель гарантированно экономит финансовые средства, при этом совершенно не теряя в качестве.