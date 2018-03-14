Прием детских плакатов «Я живу в стране Здоровья!» завершает псковский Красный Крест

20:35, 14 марта 2018, ПАИ

20 марта заканчивается приём творческих работ детского плаката «Я живу в стране Здоровья!», который проводится в рамках «Марафона здоровья».

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском Красном Кресте, в конкурсе уже приняли участие почти сто юных дарований из разных районов области, представив на суд жюри творческие работы. Плакаты отражают представления детей о том, что такое здоровье. Конкурсная комиссия отметила, что рисунки участников отличаются оригинальностью, ярким исполнением и присущей только детям искренностью.

Напомним, что призовой фонд конкурса составляет 10 тысяч рублей, все авторы работ получат дипломы участников, а победители награждаются дипломами победителей и ценными подарками. Подробную информацию можно получить в Псковском Региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (улица Советская, 85) или по телефону: 8(8112)72-09-11.

Отметим, что конкурс проводится в рамках социального проекта «Здоровым быть стильно!». При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.