«Добрый город» планирует собрать по 70 тысяч рублей на три благотворительных проекта

16:36, 14 марта 2018, ПАИ

Совет Благотворительного Фонда развития местного сообщества «Добрый город» планирует собрать по 70 тысяч рублей на три благотворительных проекта на первом «Круге благотворителей». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил председатель Совета Семен Никонов в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 14 марта.

«Сумма небольшая, но сделать на нее можно многое», – отметил Семён Никонов.

28 марта в медиахолле Псковского академического драмтеатра имени А.С. Пушкина состоится вечер «Круга благотворителей», на котором состоятся презентации трех проектов и сбор средств от благотворителей.

«Это неформальное мероприятие с фуршетом, общением, – рассказал Семен Никонов. – Такой оффлайн краудфандинг. Приглашаем людей с разным достатком – даже если ты готов дать 100 рублей, приходи и сделай это. Суммы абсолютно неважны. Любой взнос важен и ценен для любого проекта».

Он сообщил, что на прошлой неделе подвели итоги и выбрали три проекта, которые показались наиболее актуальными и те, которые могут показать результат после реализации.

«Круг благотворителей» – новая форма благотворительных мероприятий, которую мы хотим показать псковичам, – отметил Семен Никонов. – Она пришла к нам из Англии. Это круг людей, круг благотворителей и единомышленников, которым небезразлична помощь, в которой нуждается та или иная организация. В феврале мы объявили конкурс – сбор проектов, которые нуждаются в благотворительной помощи. Мы собирали проекты и от частных лиц и от организаций. Мы получили 11 предложений. И нас это радует. Были организации, приславшие заявки из Дно, из Красногородска, конечно, из Пскова».

По его словам, на мероприятии пройдет сбор денег для производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца, которые выступили с проектом «Календарь добрых дел» по предоставлению необходимой продукции или услуг мастерских для социальных учреждений региона, детского сада компенсирующего вида №49 «Тополек», который презентовал проект «Спорт без границ» для оборудования спортплощадки для детей с нарушением зрения и ротари-клуба «Псков», презентовавшего проект «Фруктовый сад» для посадки мини-садов в детских домах Псковской области с воспитанниками учреждений.