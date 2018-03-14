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Общество

Владимир Путин не исключил, что Крымский мост будет готов раньше срока

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Крымский мост будет сдан в эксплуатацию раньше срока, передает информационный портал газеты «Известия».

«Хотелось бы, чтобы люди могли пользоваться Крымским мостом уже в летний сезон», – отметил президент.

Владимир Путин прибыл сегодня на строящийся Крымский мост. Ожидается, что глава государства проверит, как идет сооружение и пообщается со строителями. В дальнейшем, как сообщалось, запланирован визит российского лидера в Крым.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 километров. На данный момент уже завершили сооружение основных конструкций автодорожной части моста.

В работах  задействованы более 10 тыс. строителей. Сдача автодорожной части Крымского моста по графику запланирована на декабрь 2018 года, железнодорожной части – на конец 2019 года.

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