Англия приостановила двусторонние контакты с Россией

17:00, 14 марта 2018, ПАИ

Англия в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние связи с Россией, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом пишет РИА Новости.

«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову», — отметила Мэй.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения России в причастности к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.