0
18:40
У конкурса «Селфи на выборах в Пскове» появился официальный сайт
17:30
Всеволод Козловский: Выборы - возможность определить будущее своей страны
11:14
Петр Алексеенко: Участие в выборах – священная обязанность и долг каждого гражданина Российской Федерации
09:03
Михаил Ведерников отжался на набережной Великой и передал эстафету жителям Псковской области
16:25
Послание псковичам
15:45
Ленин против
15:11
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
Еще новости
Политика

Англия приостановила двусторонние контакты с Россией

Англия в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние связи с Россией, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом пишет РИА Новости.

«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову», — отметила Мэй.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения России в причастности к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

У конкурса «Селфи на выборах в Пскове» появился официальный сайт
14 марта 2018
У конкурса «Селфи на выборах в Пскове» появился официальный сайт 2
Всеволод Козловский: Выборы - возможность определить будущее своей страны
14 марта 2018
Всеволод Козловский: Выборы - возможность определить будущее своей страны
Петр Алексеенко: Участие в выборах – священная обязанность и долг каждого гражданина Российской Федерации
14 марта 2018
Петр Алексеенко: Участие в выборах – священная обязанность и долг каждого гражданина Российской Федерации
Михаил Ведерников отжался на набережной Великой и передал эстафету жителям Псковской области
14 марта 2018
Михаил Ведерников отжался на набережной Великой и передал эстафету жителям Псковской области 2
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
13 марта 2018
Александр Котов: Власть старается создать комфортные условия для голосования избирателей 18 марта
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО)
13 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей прийти на выборы (ВИДЕО) 1
Дату выборов губернатора Псковской области депутаты назначат в начале июня
13 марта 2018
Дату выборов губернатора Псковской области депутаты назначат в начале июня 1
Обучающий семинар по проведению выборов президента РФ провела Избирательная комиссия Псковской области
13 марта 2018
Обучающий семинар по проведению выборов президента РФ провела Избирательная комиссия Псковской области

Идет загрузка...