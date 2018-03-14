Ученые научились определять пол и возраст ворон по их карканью

18:17, 14 марта 2018, ПАИ

Биологи в Австралии установили, что издаваемые воронами звуки не только сигнализируют об опасности или найденной пище, но могут выдать пол и возраст. Об этом пишет информационный портал газеты «Известия» со ссылкой на журнал Frontiers in Biology.

Специалисты в ходе исследования выбрали несколько особей воронов из австралийских парков и записали больше 400 их криков. Было установлено, что таким образом птицы общаются и даже находят союзников или пару.

Согласно данным, которые приводятся в статье ученых, «акустические параметры сигналов животных коррелируются с различными фенотипическими характеристиками отправителя». То есть по крику воронов можно различить их пол и возраст. Теперь биологи утверждают, что карканья ворон имеют такие же различия друг от друга, как и голоса людей.