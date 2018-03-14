В Пскове задержали неадекватного водителя, попытавшегося скрыться от ГИБДД

18:36, 14 марта 2018, ПАИ

В Пскове 14 февраля около 17:20 по телефону «02» от участников дорожного движения поступила информация о том, что по улице Яна Фабрициуса следует автомашина Mitsubishi, водитель которой ведет себя неадекватно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дежурный Центра управления нарядами дежурной части УМВД России по городу Пскову незамедлительно сориентировал экипажи ДПС.

На улице Металлистов наряд инспекторов ДПС В. Ефимова и Д. Гаврилова заметил данную иномарку. Инспекторы предприняли попытку остановки транспортного средства с использованием маяков красного и синего цвета и громкоговорящего устройства. Однако, водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил движение в сторону улицы Стахановской.

Подоспевший экипаж в составе инспекторов ДПС А. Андреева и В. Горелова предпринял попытку заблокировать движение машины правонарушителя патрульным автомобилем BMW. Но мужчина, сидевший за рулем Mitsubishi, объехал служебную автомашину по газону и продолжил движение в сторону улицы Советской.

Наряды ДПС организовали преследование. На улице Советской иномарку остановили, а водителя задержали. Им оказался 47-летний пскович с признаками опьянения, который отказался от медицинского освидетельствования.

Выяснилось, что ранее пскович уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В отношении водителя возбудили производства по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрены частью 1 статьи 12.25 и частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Также проводится доследственная проверка по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ.