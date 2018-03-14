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Общество

Более 30 случаев искажения криминальной статистики удалось предотвратить пустошкинской прокуратуре в 2017 году

В 2017 году прокуратура Пустошкинского района предотвратила  более 30 случаев искажения данных официальной криминальной статистики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Всего в 2017 году по итогам проведенных в правоохранительных органах Пустошкинского района проверок было выявлено более 66 нарушений закона при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о следственной работе и дознании, рассмотрении сообщений о преступлениях.

В результате принятых прокуратурой мер предотвращено искажение показателей государственной статистической отчетности, тем самым максимально обеспечена достоверность криминальной статистики по Пустошкинскому району за 2017 год.

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