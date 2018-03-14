Привлекать воспитанников Палкинской школы искусств к большим мероприятиям в Пскове и области предложил Михаил Ведерников

17:38, 14 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 14 марта, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил Палкинскую детскую школу искусств, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Экскурсию провела директор школы Галина Радкевич, которая рассказала руководителю региона о том, что воспитанники постоянно участвуют в конкурсах, но не хватает инструментов, например, аккордеона небольших размеров, микрофона и пульта. Также отметила, что всего в школе занимаются 115 детей.

Михаил Ведерников зашел в классы гитары, фортепиано, изобразительного отделения, хореографии, где сами дети и педагоги сделали косметический ремонт.

В этот день в школе проходит мастер-класс от музыкантов Государственного Академического Большого театра, учеников Палкинской детской школы искусств, которые дадут концерт «Музыкальное путешествие».

Врио губернатора попросил юных воспитанников школы показать свои умения. В итоге артист Большого театра Сергей Петров и воспитанница школы искусств Кристина Степанова исполнили произведение Михаила Глинки «Жаворонок».

Михаил Ведерников сказал, что Палкинскую детскую школу искусств нужно привлекать на городские мероприятия в Пскове и области, а также отметил, что на официальные мероприятия транспорт предоставят, и у ребят будет хороший опыт выступить на больших площадках. «Надо вас показывать», – заключил он.