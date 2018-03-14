150 тысяч рублей поручил выделить Михаил Ведерников из резервного фонда на противоаварийные работы в Палкинской школе

18:10, 14 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить из резервного фонда администрации региона 150 тысяч на противоаварийные работы в Палкинской средней школе. Об этом он заявил во время визита в школу, 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Врио губернатора показали кабинет математики, где капает с потолка во время дождя. Директор школы отметила, что сейчас всего две протечки — здесь и в кабинете русского языка. Начальник государственного управления образования региона Александр Седунов отметил, что полностью новая скатная плоская крыша будет стоить порядка 2 млн 200 тысяч рублей, на которую строители дают гарантию порядка 10 лет. Михаил Ведерников распорядился пока выделить деньги из резервного фонда на противоаварийные работы, а при наличии финансовых возможностей - включить в программу ремонт крыши за 2 млн 200 тысяч рублей. Но перед этим он попросил подсчитать точную стоимость работ.

Также Михаилу Ведерникову продемонстрировали медкабинет, в котором проводят медосмотр и диспансеризацию. Медработник рассказала, что тут можно получить неотложную медпомощь, прививки.

Кроме того, врио губернатора осмотрел тренажерный зал и спортзал, где пообщался со школьниками из секции волейбола. Директор школы рассказал ему, что каждый год спортзал поддерживается в хорошем состоянии. «Физкультура у нас сильная сторона», - заметил она.

Врио губернатора показали уголок «Гордость школы», где размещены фотографии отличившихся, известных выпускников, а также награды и кубки. Помимо этого Михаил Ведерников посетил музей истории школы, где учитель истории Галина Теличко рассказала ему, что музей был создан в 1986 году и собирался учениками, учителями и жителями поселка. «До сих пор самое ценное жители отдают в музей», - отметила она. В музее истории школы Галина Теличко ознакомила врио губернатора с экспозицией: прялки, самовары, лапти, гармошка бывшего ученика и учителя, которая прошла с ним войну, стенд, посвящённый памяти о войне - учителя и ученики, земляки, которые воевали, экспонаты с линии «Пантера».

Она также рассказала, что в прошлом году школа отметила юбилей — 150 лет.

Михаил Ведерников пожелал педагогу здоровья, сил, а музею – процветания и очереди из посетителей.

Кроме того, врио губернатора осмотрел актовый зал, пообщался с детьми в классе робототехники и посетил в здании школы районную библиотеку, где ему пожаловались на недостаток книг. Михаил Ведерников подарил собрание «Мир Пушкина» и отметил, что необходимо разместить в библиотеке стенды с электронными книгами в рамках соглашения с Российским книжным союзом.