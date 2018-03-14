Место для Дома молодежи в Пскове будет определено в ближайшие три месяца

18:30, 14 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников пообещал в течение трех месяцев определиться с местом будущего Дома молодежи в Пскове. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в палкинский Молодежный проектный клуб «Равные возможности», сегодня, 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам врио губернатора, сейчас в Пскове создается молодежное пространство – Дом молодежи, где ребята смогут создавать проекты, а также проводить мероприятия. Начальник Государственного управления образования Псковской области Александра Седунов подчеркнул, что подобные пространства функционируют в каждом районе области. Михаил Ведерников отметил, что районные Дома молодежи планируется связать с псковским.

Также ребята спросили Михаила Ведерникова о самом ярком воспоминании из детства. Руководитель региона рассказал детям историю о том, как в его семье появилась собака, на которую родители согласились не сразу. «Пёс был умный и уникальный», - добавил он.

Один из воспитанников поинтересовался у врио губернатора, строгий ли он родитель. «Да, я строгий, но любящий», - ответил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что всегда старается говорить детям только правду и учит их тому же.

Ещё детей интересовало, какие места в Псковской области наиболее понравились врио губернатора. «Я не везде был, но мне очень нравится Псковский кремль», - сказал Михаил Ведерников.

Также он поделился своим способом борьбы со стрессом – это занятие спортом, и отметил, что силы ему даёт семья. Михаил Ведерников подчеркнул, несмотря на то, что он сильно устает, работа в должности руководителя региона ему интересна. «Это новый вызов, новый опыт, есть желание что-то поменять», - заключил он.