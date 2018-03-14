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Общество

Создать сайт районной газеты порекомендовал Михаил Ведерников палкинским журналистам

Сегодня, 14 марта, Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Палкино посетил редакцию районной газеты «Льновод». В беседе с журналистами он порекомендовал им создать сайт районной газеты, которого на данный момент нет, передает корреспондент Псковского агентства информации.  Глава района Евгений Седов поддержал инициативу врио губернатора и сказал, что сайт - «хорошее предложение».

Главный редактор Людмила Федорова сообщила, что у газеты есть группа в социальной сети. Руководитель региона согласился с тем, что в социальные сети идти нужно, но отметил, что «там превалирует негативная повестка, это влияет на самочувствие, мироощущение тех, для кого газета единственный источник информации».

«Для вас, для газеты, это должно быть в первую очередь интересно и эффективно», – добавил Михаил Ведерников.

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