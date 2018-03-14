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Общество

Трудовые отношения с работником должны быть оформлены, напоминает псковичам инспекция труда

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работодателям, что трудовые отношения с работником должны быть оформлены. Порядок заключения, изменения, прекращения, особенности трудового договора регламентированы в статьях Трудового кодекса РФ 56 – 84.

Как сообщили Псковскому агентству информации в трудовой инспекции, работа без заключения предусмотренных законодательством трудовых договоров означает отсутствие социальных гарантий. В случае возникновения любого спора работодатель практически освобождается от юридических обязательств перед работником.

Отмечается, что выплата заработной платы «в конверте» чревата, так как работники будут лишены возможности получать в полном объеме:

- отпускные,

- расчет при увольнении,

- пособие по временной нетрудоспособности,

- пособие по безработице,

- пособие по уходу за ребенком,

- пенсию в будущем,

- налоговые вычеты по НДФЛ при приобретении квартиры, получении платного образования и медицинских услуг,

- кредит в банке,

- гарантии при несчастном случае на производстве.

Государственная инспекция труда в Псковской области предупреждает: согласно части 4 статьи 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 5 000 до 10 000 рублей;

- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Напомним, что Государственная инспекция труда в Псковской области проводит внеплановые выездные проверки по легализации трудовых отношений совместно с прокуратурой и администрацией Псковской области.

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