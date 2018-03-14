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Политика

Владимир Жириновский довёл Ксению Собчак до слёз на дебатах

Между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак вновь вспыхнул конфликт. В ходе теледебатов на канале «Россия 1» лидер партии ЛДПР постоянно перебивал и даже оскорблял своего оппонента, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее видео на YouTube.

«Я буду жаловаться в ЦИК! Я считаю это несправедливым. Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мне моё время, в которое эти люди бесконечно делают бла-бла-бла, – обратилась она к телеведущему.

«В детский сад её верните! На горшочек посадите, может тогда девочка оздоровеет», – вновь перебил Ксению Собчак Владимир Жириновский.

«Этот человек хамит только мне! Этот человек называет меня *** и грязной ведьмой! И вы позволяете это делать ему!», – продолжила Ксения Собчак.

«Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрёт!»,  – подначивал ее Владимир Жириновский.

После этих слов Ксения Собчак не смогла сдержать слёз и покинула студию.

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