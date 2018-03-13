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Экономика

Россельхознадзор: запрет на поставки молока из Белоруссии введен не будет

Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии, который был запланирован на 15 марта. Об этом журналистам заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает ТАСС.

«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии», - сообщила Юлия Мелано.

Она также отметила, что на следующей неделе специалисты Россельхознадзора проведут  инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России на предмет соблюдения российских требований и норм.

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