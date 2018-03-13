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Экономика

ОПЕК повысила прогноз по добычи нефти в России

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном докладе вновь повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году и в частности повысила оценку добычи нефти Россией, сообщает «Известия».

Так, в I квартале Россия будет добывать до 11 млн 80 тысяч баррелей в сутки, в течение остального года — 10 млн 980 тысяч.

Отмечается, что основной прирост спроса придется на страны Азии, преимущественное на Китай, а также на Индию и страны Южной и Северной Америки, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития.

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