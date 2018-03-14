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Общество

За отсутствие инструктажа инспекция труда наказала великолукский завод медных проводников

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Завод медных проводников» за нарушения требований охраны труда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой выездной проверки было выявлено, что работодатель не прошел специальное обучение по охране труда. Кроме того, предприятие допустила работников к выполнению своих трудовых обязанностей без прохождения инструктажей по охране труда, без стажировки на рабочем месте и проверки знаний по охране труда.

Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства.

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