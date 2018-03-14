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Более 9 тонн охлажденной говядины не пропустили через границу Псковской области

В деревне Лобок Невельского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в пункте пересечения госграницы РФ запретили ввоз из Белоруссии более 9 тонн охлажденной говядины.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе ветеринарного контроля груза инспекторы выявили нарушение требований технического регламента ЕврАзЭС. Говяжьи четвертины перемещались в грузовом отсеке автомобиля без соблюдения санитарных правил (соприкасались между собой и с кузовом контейнера).

Перемещение партии мяса по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Должностные лица Управления Россельхознадзора оформили акт о возврате груза. Продукция возвращена в Белоруссию.

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