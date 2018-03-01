Псковичи вошли в число победителей первого Всероссийского фестиваля технологий виртуальной и дополненной реальности

20:43, 14 марта 2018, ПАИ

Псковская команда завоевала диплом победителя первого Всероссийского фестиваля технологий виртуальной и дополненной реальности, который проходил с 28 февраля по 3 марта в Великом Новгороде и Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственное управление образования Псковской области.

В фестивале участвовали команды кванториумов из 20 регионов страны. «Наша область только готовится к открытию кванториума, но уже смогла достойно показать себя», — подчеркнули в госуправлении.

В состав псковской команды вошли воспитанники Центра науки и спорта «Без предела»: старшеклассники Тимур Овсянников, Иван Герей, Иван Ватаман и Мария Чичерина, работающие под руководством молодых педагогов детского технопарка, студентов и выпускников технических специальностей Псковского государственного университета Игоря Лубягина, Дмитрия Шаманова и Алексея Голубева.

На фестивале они приняли участие в массовом хакатоне — марафоне, в котором команды работают над решением проблемы. Хакатон был посвящен раскрытию туристического потенциала Великого Новгорода. Дети работали над созданием уникальных VR/AR приложений — уличных или внутренних экскурсий по достопримечательностям, квестов с дополненной реальностью, трехмерных демонстраций изменений памятников во времени, панорамных туров. Результатом командной работы псковичей стало создание демоверсии квеста «По местам Садко — новгородского гостя».

По итогам конкурса псковским разработчикам поступило предложение о доработке виртуальной игры для использования в мобильных приложениях смартфонов и на сайтах достопримечательностей.

«Для Пскова, который готовится к Ганзейским дням, подобные проекты с дополненной реальностью очень важны. Это позволит сделать культурно-историческое пространство города и региона более гостеприимным и информационно насыщенным», — отметили в Государственном управлении образования.

Отметим, что виртуальная реальность (VR) — это искусственный мир, созданный средствами компьютерного моделирования, а дополненная реальность (AR) — технология, дополняющая картину реального мира цифровыми элементами (3D моделями, видео, текстами и др.) и позволяющая взаимодействовать с ними.