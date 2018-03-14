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Общество

Михаил Ведерников рассказал палкинской молодежи о семье и самом ярком воспоминании из детства

С участниками молодежного проектного клуба «Равные возможности» пообщался 14 марта, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Палкинский район. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С работой клуба руководителя региона познакомила его общественный помощник Наталья Плявинская. Она рассказала, что открыть учреждение удалось благодаря участию во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в 2017 году. Грант получил проект ученицы 10-го класса Палкинской средней школы Анны Перетягиной в номинации «Молодежный проектный клуб».

Отвечая на вопрос врио губернатора, ребята рассказали, что уже успели провести исторический квест для жителей района, организовали уборку общественных территорий. Также у ребят есть своя колонка в районной газете «Льновод». Пользуясь случаем, молодые журналисты взяли у врио губернатора интервью.

Михаил Ведерников рассказал, что в детстве хотел стать космонавтом, милиционером и военным, а самым ярким воспоминанием назвал собаку. «Я очень долго хотел собаку, но родители были против. Я даже пошел на завод, стоял за станком, чтобы накопить денег. Заработать получилось прилично, поэтому решил купить себе мотоцикл. Но родители из двух зол выбрали меньшее и разрешили завести собаку», — рассказал он.

На вопрос строгий ли он родитель врио губернатора ответил: «Строгий, но любящий».

Также Михаил Ведерников рассказал о своем антистрессе. По его словам, эмоциональные силы ему дает семья. «У меня трое детей, они все разные, и я по ним очень скучаю. Ну, и, конечно же, спорт. Работа тоже доставляет мне удовольствие — уставая физически, морально не устаю. У меня есть искреннее желание что-то поменять», — отметил он.

В завершение интервью врио главы региона пожелал юным общественникам и журналистам дальнейших успехов.

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